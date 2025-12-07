El Ceida, con sede en Oleiros, estudiará la creación de una base científica en las Sisargas

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha seleccionado recientemente al Centro de Divulgación y Extensión Universitaria (Ceida), con sede en Oleiros, como entidad encargada de la divulgación y preservación del patrimonio natural del puerto coruñés.

El convenio, rubricado el pasado mes de octubre y con cinco años de vigencia, incluye entre sus cláusulas la elaboración de una propuesta base para la creación de una estación científica en las instalaciones del faro de las islas Sisargas, que forma parte del sistema de ayudas a la navegación de la Autoridad Portuaria.

Una estación científica en el faro de las Sisargas

La partida presupuestaria para este fin es de 5.000 euros y su desembolso está previsto para la última anualidad del convenio, la correspondiente al ejercicio 2029, por lo que la entidad con sede en el castillo de Santa Cruz dispondrá de cuatro años para definir una propuesta de funcionamiento, contenidos y dotaciones básicas.

Según indican desde la Autoridad Portuaria, el objetivo de esta iniciativa es facilitar la tarea de observación y documentación de aves. De hecho, las Sisargas son un importante refugio para las aves marinas, algunas de ellas en peligro de extinción, y una importante zona de paso para aves migratorias. Tanto es así que el archipiélago está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa da Morte. Destacan sus colonias de gaviota oscura (Larus fuscus), gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) o el arao común (Uria aalge).

Además, las islas albergan muchas especies de flora endémica como varios tipos de Armeria marítima que tiñen de rosa el archipiélago con sus flores en los meses de verano.

Ayudas a la divulgación

El estudio para convertir las instalaciones del faro de las Sisargas es solo uno de los puntos del convenio de colaboración entre el Ceida y la Autoridad Portuaria de A Coruña, que también contempla la elaboración de propuestas de gestión y compatibilidad de la actividad portuaria en las dársenas interior y exterior del puerto de A Coruña; la realización de actividades formativas para el personal del puerto; actividades de información, difusión y divulgación sobre la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental en el marco de los Diálogos Internacionales Humboldt, o la elaboración del censo, seguimiento y caracterización de las aves marinas en el entorno de las aguas portuarias.