La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre

El río Barcés y su bosque de ribera son unas de las piezas más importantes para la biodiversidad de Cambre y el área de A Coruña. La fauna que habita este espacio asegura el equilibrio incluso con la calidad de agua que abastece la ciudad. Y, en este aspecto, el Grupo Naturalista Hábitat asegura que hay razones para alegrarse por su buen estado de salud.

Roi Coba es uno de los investigadores que participó en la limpieza del río Barcés en la que los voluntarios aprovecharon para comprobar el estado de la biodiversidad de la zona. En estas comprobaciones encontraron algo «fascinante», un posible comedero de murciélagos. «Había un montón de alas de polillas y una de libélula», explica el investigador, que indica que estaban acumuladas debajo de uno de los puentes del río. Los quirópteros cazan estos insectos al vuelo, consumen el cuerpo y dejan atrás las alas, dejando como prueba este tipo de «cementerios».

Su presencia, una buena noticia

«Indica de manera indirecta la presencia de murciélagos, porque se alimentan de este tipo de polillas, que les encantan», afirma Coba. Aunque admite que solo con estas evidencias de alimentación no pueden saber de qué tipo de especie de murciélagos se trata, su mera presencia es una buena noticia. «A los murciélagos les gustan los bosques de ribera, porque tienen árboles en los que pueden encontrar y hacer huecos y refugiarse», dice.

«No lo podemos comprobar o ver directamente porque los murciélagos son muy esquivos, pero siempre nos podemos fijar en los indicios», continúa el investigador.

A la dificultad de su propio comportamiento se le suma que estas especies llevan a cabo su actividad durante la noche, lo que hace todavía más difícil un posible avistamiento. El grupo naturalista explicó en una publicación en sus redes que los murciélagos insectívoros suelen escoger zonas abrigadas como puentes, muros o estructuras con huecos para «alimentarse con tranquilidad».

Bosques de ribera, clave para el agua de A Coruña

Las especies de las que se alimentan, las polillas o las libélulas, se alimentan a su vez de las hojas de los sauces, lo que «pone mucho en valor estos árboles de ribera», señala Coba.

Estos mismos bosques de ribera son también «clave» para la calidad del agua del río Barcés, que acaba precisamente en el embalse de Cecebre. «Sus aguas dan de beber a casi 400.000 personas», detalla Coba, que añade que «que veamos esta biodiversidad nos indica la calidad de este bosque, que tiene un papel fundamental en la potabilización del agua».

Las especies arbóreas propias del río Barcés también evitan escorrentías, porque son más flexibles, y evitan también que se enturbie el caudal.

«Si empezáramos a ver una pérdida de biodiversidad sería una señal grave», apunta el investigador. Entre los indicios más preocupantes estarían la proliferación de especies invasoras, que por ahora no han detectado.

El comedero de murciélagos lo encontraron durante una de sus campañas de limpieza de ríos del programa Vixía nos ríos. En esta ocasión el equipo del grupo naturalista sacó 150 kilos de residuos del caudal, un aumento con respecto a la acción anterior.

«En el río Barcés encontramos mucha basura antigua, de lo que parece una mudanza, fue una recogida más grande que la del año pasado», afirma Coba. Dentro de esta campaña sacaron de los alrededores peluches, ropa o fotografías, pero también restos de obras en el entorno, entre ellas una gran red naranja.