El Concello de Culleredo defiende la gestión de Villa Melania frente a las críticas del PP
Subraya además que ha cumplido la sentencia judicial emitida por el Tribunal Superior y ha priorizado el interés general frente a acusaciones partidistas
El Ayuntamiento de Culleredo ha querido aclarar su actuación en relación con el convenio urbanístico de Villa Melania, tras las recientes acusaciones realizadas por el PP local. El Gobierno local subraya que la administración ha actuado siempre dentro del marco legal y con el objetivo de cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que fijó la indemnización por el convenio en 1.244.423 euros. Esta cifra fue ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
«Durante las sesiones plenarias previas habían bloqueado en dos ocasiones la ejecución del pago», dicen. Tras la nulidad judicial de esos vetos, el pasado martes se aprobó finalmente, mediante crédito extraordinario, la ejecución de la sentencia, cumpliendo así con la obligación legal de compensar a los promotores. La concejala de Hacienda, Marta Iglesias, explicó que el equipo de Gobierno actuó en todo momento para «garantizar la legalidad y el interés general, asegurando la correcta gestión de Villa Melania», un espacio público que alberga salas de actividades, salón de actos, biblioteca, oficinas y zona verde.
Iglesias señaló además que «el Gobierno local ha cumplido con la sentencia y no ha utilizado el proceso con fines partidistas, a diferencia de lo que sugieren las críticas recibidas».
