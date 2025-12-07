A Laracha instala un sistema fotovoltaico en el pabellón
La actuación tuvo un coste de 119.500 euros | Permitirá alcanzar un autoconsumo del 56%
El Concello de A Laracha acaba de finalizar la instalación de un sistema de producción de energía fotovoltaica en la cubierta del pabellón polideportivo municipal, con una potencia total de 99 kW. La actuación, cofinanciada con 119.500 euros por el Concello e Inega, permitirá abastecer varios edificios municipales, incluyendo la Casa del Concello, la biblioteca, la escuela infantil A Galiña Azul y la Casa da Cultura, mediante autoconsumo colectivo con compensación de excedentes.
El proyecto busca maximizar el aprovechamiento de la radiación solar gracias a la ubicación seleccionada por su orientación, pendiente y bajo impacto visual, y se adapta a los patrones de consumo de los edificios. Según los estudios, permitirá alcanzar un autoconsumo del 56%, reduciendo a la mitad tanto las emisiones de CO2₂ como el gasto eléctrico de las instalaciones conectadas.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable