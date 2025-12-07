A Laracha instala un sistema fotovoltaico en el pabellón

El Concello de A Laracha acaba de finalizar la instalación de un sistema de producción de energía fotovoltaica en la cubierta del pabellón polideportivo municipal, con una potencia total de 99 kW. La actuación, cofinanciada con 119.500 euros por el Concello e Inega, permitirá abastecer varios edificios municipales, incluyendo la Casa del Concello, la biblioteca, la escuela infantil A Galiña Azul y la Casa da Cultura, mediante autoconsumo colectivo con compensación de excedentes.

El proyecto busca maximizar el aprovechamiento de la radiación solar gracias a la ubicación seleccionada por su orientación, pendiente y bajo impacto visual, y se adapta a los patrones de consumo de los edificios. Según los estudios, permitirá alcanzar un autoconsumo del 56%, reduciendo a la mitad tanto las emisiones de CO2₂ como el gasto eléctrico de las instalaciones conectadas.