Nuevo cierre del parque comarcal de bomberos de Betanzos

El parque comarcal de bomberos de Betanzos volvió a cerrar este sábado sus puertas por falta de personal. Tras esta clausura hay bajas, permisos y la negativa de los efectivos de hacer horas extra en protesta por el procedimiento escogido por el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña para cubrir las 42 plazas comprometidas en 2024.

El parque comarcal de Betanzos permaneció cerrado también el sábado pasado por el mismo motivo.

Los bomberos de los parques comarcales se manifestaron esta semana en Carballo, frente a la sede del Consorcio, en protesta por la «nefasta gestión» de la Xerencia del Consorcio Provincial. Los efectivos acusan al gerente, José Luis Barca, de incumplir el convenio colectivo y de mostrar una «incapacidad manifiesta para resolver los problemas del servicio».

Respuesta del Consorcio

El Consorcio Provincial se defiende de las críticas y replica que las bases del proceso selectivo para cubrir 42 nuevas plazas fueron «consensuadas por los servicios técnicos de los cuatro consorcios», «cumplen los criterios técnicos», puntúa con lo «máximo permitido» los méritos y fija unas pruebas físicas «similares a las que se desarrollan en la mayoría de los servicios de bomberos de España».