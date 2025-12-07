O BNG demanda «transparencia» nos procesos selectivos

O BNG de Culleredo solicita o expediente do proceso selectivo da praza de enxeñeira industrial, resolto cunha proposta de nomeamento dunha persoa vinculada á empresa Ian Rumbo, «sinalada polo Consello de Contas por prácticas que non garantían transparencia na contratación», din. O procedemento, iniciado en agosto de 2022, acumulou incidencias como a anulación dun decaemento, a designación dun novo tribunal e o voto en contra do secretario municipal. Para o voceiro nacionalista, Toño Chouciño, é «necesario» un informe que esclareza todo.