El PSOE pide usar los paneles para informar del coste del Gobierno local
El grupo municipal del PSOE de Oleiros propone utilizar los paneles informativos del Concello para publicitar del coste del Gobierno local. «Estaría bien que en vez de utilizarlos para brindis al sol hablando de Trump, los utilizase para explicar cómo es posible que los salarios del equipo de Gobierno le cuesten a cada oleirense el triple que a un ciudadano de A Coruña o el doble que en ayuntamientos de igual población», plantean los socialistas en un comunicado.
La formación realiza esta petición unos días después de que el Concello de Oleiros lanzase una campaña en las pantallas informativas en la que ofrecía una recompensa de 0,50 dólares por la captura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que calificaba de terrorista internacional.
