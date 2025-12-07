Las socias de Incluart visibilizan la discapacidad en Arteixo

Las socias de la agrupación Incluart de Arteixo salieron a la calle para visibilizar la importancia de tratar, atender y entender a las personas con discapacidad. Las socias repartieron folletos de la agrupación entre los vecinos para dar a conocer su trabajo y labor en la localidad. Además de asesoramiento, la asociación organiza actividades inclusivas en diferentes estancias y prepara terapias para niños y adultos con discapacidad.