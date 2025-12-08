La abegondesa Irene Domínguez presenta el jueves un libro infantil

Irene Domínguez, vecina de Orto, presentará la próxima semana su libro La perrita que no podía dormir, un libro infantil que la autora publicó este año. Será el jueves, 11 de diciembre, a las 12.00 horas en el Concello de Abegondo.

El viernes 12, la biblioteca municipal acogerá un cuentacuentos a cargo de Domínguez dirigido a los niños y niñas. Durante la actividad, habrá también ejemplares a la venta para quien desee hacerse con el libro de la abegondesa.