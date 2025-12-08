Apedrea y amenaza a su vecino en Arteixo: «Tengo una bombona preparada para estallar todo»

La Audiencia Provincial ha ratificado una sentencia del Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña que condena a un vecino de la parroquia de Loureda, en Arteixo, por tres delitos leves de lesiones, daños y amenazas a pagar sendas multas por un importe total 1.890 euros y a indemnizar a su vecino con 834 euros.

Los hechos que dieron lugar a esta sentencia se remontan al 27 de abril de 2023, cuando el condenado se encaró con su vecino, con el que mantenía una mala relación, y comenzó a tirarle piedras, que impactaron contra una mano y el vehículo del demandante.

Según recoge la sentencia, el agredido, que estaba regando su finca, abandonó el lugar entre las amenazas del demandado: «Te voy a matar si no te marchas de aquí, tengo una bombona preparada para estallar todo», detalla el fallo.

El Alto Tribunal confirma el recurso del imputado al entender que el fallo de instancia se funda en pruebas suficientes para sostener los cargos.

Disputa vecinal por unas silvas en Paderne

La Audiencia Provincial ratifica también la condena a pagar a una multa de 180 euros impuesta a un vecino de Paderne por un delito leve de amenazas. Según detalla el fallo, los hechos se registraron en abril de 2024, cuando un matrimonio de Adragonte recriminó a su vecino que cortase unas silvas en el límite entre ambas fincas.

El acusado se volvió hacia ellos portando la hoz que utilizaba para cortar la hierba y les profirió varias amenazas: «Os voy a matar», «voy a arrasar con todo», «os voy a hacer la vida imposible», detalla el fallo.

El acusado, que mantiene una mala relación con los demandantes, con los que se enfrenta en otro conflicto civil, apeló sin éxito al entender que la sentencia vulneraba el principio de presunción de inocencia. Los jueces rechazan el alegato al entender que existen pruebas suficientes para la condena.