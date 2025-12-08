Arbe reclama la retirada de árboles caídos del río Mendo

Amigos de los Ríos de Betanzos (Arbe) exige la retirada inmediata de árboles caídos del río Mendo. En un comunicado, la asociación critica el retraso del Concello en acometer los trabamos y afirman sentirse «agraviados por su falta de consideración»: «El río está cortado por la caída de varios árboles», alerta el colectivo, que apela a otros ejemplares en situación de riesgo por su pronunciada inclinación.

Arbe advierte de que los árboles caídos suponen un «peligro» , dado que pueden «alcanzar a bienes o personas».