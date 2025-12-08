Arbe reclama la retirada de árboles caídos del río Mendo
Betanzos
Amigos de los Ríos de Betanzos (Arbe) exige la retirada inmediata de árboles caídos del río Mendo. En un comunicado, la asociación critica el retraso del Concello en acometer los trabamos y afirman sentirse «agraviados por su falta de consideración»: «El río está cortado por la caída de varios árboles», alerta el colectivo, que apela a otros ejemplares en situación de riesgo por su pronunciada inclinación.
Arbe advierte de que los árboles caídos suponen un «peligro» , dado que pueden «alcanzar a bienes o personas».
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»