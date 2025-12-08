Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Café de Segundo conquista al jurado de la Semana do Pincho

Este establecimiento de la Avenida Jesús Naveira también logró en 2024 el premio a la mejor tortilla

RAC

Betanzos

El Café de Segundo, Kausay á Galega, ha conquistado al jurado de la Semana del Pincho de Betanzos. Este establecimiento de la Avenida Jesús García Naveira, que se hizo el pasado año con el Premio a la Mejor Tortilla, se impuso en el certamen gastronómico con un pincho a base de patata, lima, ají amarillo, aceite, pulpo, pimentón, sal, cilantro, huevo, mayonesa, aguacate, cebolla y ajo.

La tapa del Restaurante Cho quedó en segundo lugar y el de la Casa do Queixo obtuvo el bronce. Los otros dos finalistas fueron el Restaurante Casanova y la Travesía Vinos.

En esta edición de la Semana del Pincho participaron 12 locales: : Casa do Queixo, Café Lanzós, Café Segundo, Café bar Yocri, Mesón Avenida, Café Bar Plaza, Restaurante Cho, Restaurante Casanova, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, La Travesía Vinos y Adega O Pino.

Queda por decidir el mejor pincho del público, que saldrá de las votaciones de los clientes. Durante esta semana pudieron degustar desde un «Bocado do País» a base de cabeza de cerdo y queso hasta un «Saquiño Lanzós» de bacalao; «Kausay á Galega»; un «Bikini dulce» con queso y pera; lengua estofada con patatas; «Dulce y salado» a base de chorizo, queso y miel; un «mini bocadillo» de frutos del mar de pescado, bivalvos y lima; una «teja de langostino»; uno pincho de cabeza de jabalí; un «taco torresino» y un «nigiri de ventresca» con toque de brasa.

