Café de Segundo conquista al jurado de la Semana do Pincho

El Café de Segundo, Kausay á Galega, ha conquistado al jurado de la Semana del Pincho de Betanzos. Este establecimiento de la Avenida Jesús García Naveira, que se hizo el pasado año con el Premio a la Mejor Tortilla, se impuso en el certamen gastronómico con un pincho a base de patata, lima, ají amarillo, aceite, pulpo, pimentón, sal, cilantro, huevo, mayonesa, aguacate, cebolla y ajo.

La tapa del Restaurante Cho quedó en segundo lugar y el de la Casa do Queixo obtuvo el bronce. Los otros dos finalistas fueron el Restaurante Casanova y la Travesía Vinos.

En esta edición de la Semana del Pincho participaron 12 locales: : Casa do Queixo, Café Lanzós, Café Segundo, Café bar Yocri, Mesón Avenida, Café Bar Plaza, Restaurante Cho, Restaurante Casanova, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, La Travesía Vinos y Adega O Pino.

Queda por decidir el mejor pincho del público, que saldrá de las votaciones de los clientes. Durante esta semana pudieron degustar desde un «Bocado do País» a base de cabeza de cerdo y queso hasta un «Saquiño Lanzós» de bacalao; «Kausay á Galega»; un «Bikini dulce» con queso y pera; lengua estofada con patatas; «Dulce y salado» a base de chorizo, queso y miel; un «mini bocadillo» de frutos del mar de pescado, bivalvos y lima; una «teja de langostino»; uno pincho de cabeza de jabalí; un «taco torresino» y un «nigiri de ventresca» con toque de brasa.