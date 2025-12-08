Café de Segundo conquista al jurado de la Semana do Pincho
Este establecimiento de la Avenida Jesús Naveira también logró en 2024 el premio a la mejor tortilla
El Café de Segundo, Kausay á Galega, ha conquistado al jurado de la Semana del Pincho de Betanzos. Este establecimiento de la Avenida Jesús García Naveira, que se hizo el pasado año con el Premio a la Mejor Tortilla, se impuso en el certamen gastronómico con un pincho a base de patata, lima, ají amarillo, aceite, pulpo, pimentón, sal, cilantro, huevo, mayonesa, aguacate, cebolla y ajo.
La tapa del Restaurante Cho quedó en segundo lugar y el de la Casa do Queixo obtuvo el bronce. Los otros dos finalistas fueron el Restaurante Casanova y la Travesía Vinos.
En esta edición de la Semana del Pincho participaron 12 locales: : Casa do Queixo, Café Lanzós, Café Segundo, Café bar Yocri, Mesón Avenida, Café Bar Plaza, Restaurante Cho, Restaurante Casanova, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, La Travesía Vinos y Adega O Pino.
Queda por decidir el mejor pincho del público, que saldrá de las votaciones de los clientes. Durante esta semana pudieron degustar desde un «Bocado do País» a base de cabeza de cerdo y queso hasta un «Saquiño Lanzós» de bacalao; «Kausay á Galega»; un «Bikini dulce» con queso y pera; lengua estofada con patatas; «Dulce y salado» a base de chorizo, queso y miel; un «mini bocadillo» de frutos del mar de pescado, bivalvos y lima; una «teja de langostino»; uno pincho de cabeza de jabalí; un «taco torresino» y un «nigiri de ventresca» con toque de brasa.
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»