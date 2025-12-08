La Navidad se vive en Bergondo: esta casa se convierte en parada obligada

Santa Marta de Babío, en el municipio coruñés de Bergondo, es desde hace años parada obligada para los amantes de la Navidad y este 2025 no iba a ser menos. Las luces y decoración de esta finca nada tienen que envidiar a las de grandes ciudades y villas.

El decorado de esta casa, visible desde la carretera con su cierre iluminado por miles de luces, causa sensación entre el vecindario y curiosos que se acercan a verla desde poblaciones próximas.

Tanta efusividad no es para menos, puesto que el jardín de esta vivienda está tomado durante este mes por elfos, papa noeles, renos, reyes, pastorcillos, estrellas y otros personajes propios de estas fiestas para delicia, especialmente, de los más pequeños de la casa.

La creadora de esta ilusión es Begoña Pena, que lleva años iluminando su casa de manera tan enérgica. «La navidad es la época de mayor ilusión para los niños, los recuerdos de mi niñez y los recuerdos que quiero que tengan mis hijos. ¡Son ellos los que nos piden más y más!», cuenta.