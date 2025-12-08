La Xunta tramita la legalización del centro de fauna salvaje de Oleiros

La Xunta somete a evaluación ambiental el proyecto para legalizar las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Oleiros. Este recinto permaneció años en situación de fuera de ordenación por no corresponderse su uso con los previstos en el plan general, que clasificaba esta parcela de suelo rústico de Liáns como equipamiento sociocultural.

Para enmendar esta situación, el Ayuntamiento oleirense aprobó en septiembre del pasado año un cambio en el planeamiento para clasificar los terrenos como de uso público-administrativo. Lo hizo a petición de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que trasladó al alcalde, Ángel García Seoane, la intención del Gobierno gallego de realizar una serie de obras de mejora y ampliación en el centro que no serán autorizables mientras no se ajuste la parcela al uso previsto en el PXOM.

La Consellería de Medio Ambiente da ahora otro paso y somete a evaluación ambiental el expediente de legalización de este centro, que acoge temporalmente a animales silvestres que son encontrados heridos o enfermos.

Este complejo ocupa una superficie de 66.751 metros cuadrados y dispone de un edificio principal y varias edificaciones auxiliares. El centro cuenta con un espacio de oficinas y zona clínica, auxiliar, de emergencias y un punto de entrega de animales. Las instalaciones auxiliares están formadas por piscinas de recuperación de aves, cámaras de vuelo de halcones, túnel de vuelo y una edificación auxiliar.

1.700 ingresos anuales

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros atiende anualmente a alrededor de 1.700 ejemplares. Según detalla la memoria de la Consellería de Medio Ambiente, la principal causa de ingreso son los traumatismos, seguido por la asistencia de crías de animales. Un pequeño porcentaje, sobre el 4%, son ingresos por enfermedades infecciosas o parasitarias.

La capacidad máxima de este centro es de 300 animales, en períodos de cría. El resto del año disminuye notablemente el número de ingresos. El tiempo medio de estancia es de unos dos meses. La mayoría de los animales son encontrados y recogidos por particulares.

El Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre realiza además funciones de información epidemiológica; participa en programas de educación ambiental y de conservación de especies amenazadas y colabora en la investigación en distintos campos.