Un camión lleno de maíz derrama su carga y otro se queda sin dos ruedas en el polígono de Sabón

Los incidentes provocaron importantes retenciones en el área industrial de Arteixo

El camión que perdió la carga de maíz en el polígono de Sabón. / LOC

C.F.R.

Un camión cargado de maíz perdió su mercancía en la mañana de este martes en el polígono de Sabón, concretamente en la Avenida de la Diputación, cuando se disponía a trasladar el producto fuera del parque. A su vez, otro tráiler perdió dos ruedas del vehículos, lo que obligó a paralizar la circulación.

Vista del camión que perdió su carga en el polígono de Sabón. / LOC

Ambos incidentes están produciendo bastantes retenciones en la carretera. Al lugar acudieron Urxencias y Policía Local de Arteixo, aunque no hubo que lamentar heridos.

