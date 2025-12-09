Programación
Un camión lleno de maíz derrama su carga y otro se queda sin dos ruedas en el polígono de Sabón
Los incidentes provocaron importantes retenciones en el área industrial de Arteixo
C.F.R.
Un camión cargado de maíz perdió su mercancía en la mañana de este martes en el polígono de Sabón, concretamente en la Avenida de la Diputación, cuando se disponía a trasladar el producto fuera del parque. A su vez, otro tráiler perdió dos ruedas del vehículos, lo que obligó a paralizar la circulación.
Ambos incidentes están produciendo bastantes retenciones en la carretera. Al lugar acudieron Urxencias y Policía Local de Arteixo, aunque no hubo que lamentar heridos.
