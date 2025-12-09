Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha

Una salida de vía en la autovía AG-55, a la altura de A Laracha, dejó dos personas heridas en la mañana de este martes. El accidente se produjo en el punto kilométrico 20,5, cuando un vehículo se salió de la calzada por causas que se investigan.

Tres turismos se detuvieron detrás del coche siniestrado para asistir al conductor. Durante las labores de auxilio, dos de estas personas fueron atropelladas por otro vehículo que circulaba por la vía.

El conductor que se salió de la vía resultó ileso

Un hombre de 70 años resultó herido de gravedad y una mujer de 45 sufrió heridas leves. Ambos estaban tratando de ayudar al conductor del vehículo accidentado, que salió ileso.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias y los agentes del equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la investigación.