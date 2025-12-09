El juzgado cita como investigado al ex jefe de la Policía de Cambre por el caso de las horas extras

El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña ha llamado a declarar como investigado al ex jefe de la Policía Local de Cambre en la causa sobre las horas extras de los policías locales de Cambre y su nombramiento como jefe de Policía. El magistrado cita a otros dos agentes locales así como al anterior interventor del Concello.

Todo ellos tendrán que personarse en el juzgado el próximo mes de febrero por la causa abierta por presuntos pagos irregulares del Concello de Cambre a la Policía Local, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial. El Ministerio Público vio indicios de delitos de prevaricación y malversación, y señaló como “persona sospechosa” al ex alcalde Óscar García Patiño, que prestó declaración en junio de 2024. Su abogado aseguró tras su comparecencia que "la denuncia es falsa" y que el ex regidor había actuado según la legalidad.

Dos de los nuevos investigados, el anterior interventor y uno de los policías, ya habían comparecido ante el juez en calidad de testigos en la misma causa. El anterior interventor, junto con la secretaria municipal, habían emitido informes con reparos suspensivos a varios pago, advirtiendo de los abonos por horas extras en agosto y septiembre de 2022, que vulneraban el límite del 10% que fija la normativa.

Este mismo caso está siendo investigado también por el Tribunal de Cuentas, que ha pedido al Ayuntamiento la información necesaria para aclarar los abonos cifrados en 565.000 euros en los cuatro ejercicios investigados, del 2020 al 2023.