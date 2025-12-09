Oleiros programa un festival de grupos folclóricos el día 14 en Mera

El auditorio Gabriel García Márquez, en Mera, acogerá el próximo domingo 14 de diciembre un festival de grupos folclóricos. El programa del III Encontro Folclórico incluye la actuación de las agrupaciones Semente Nova de Perillo, Os Rueiriños de Nós, Santaia de Santa Cruz, A Marola de Mera, Folliñas de Oleiros y O Amanexo de Dexo.

Este certamen musical organizado por el Ayuntamiento de Oleiros comenzará a las seis de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.