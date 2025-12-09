Programación
Oleiros programa un festival de grupos folclóricos el día 14 en Mera
Oleiros
El auditorio Gabriel García Márquez, en Mera, acogerá el próximo domingo 14 de diciembre un festival de grupos folclóricos. El programa del III Encontro Folclórico incluye la actuación de las agrupaciones Semente Nova de Perillo, Os Rueiriños de Nós, Santaia de Santa Cruz, A Marola de Mera, Folliñas de Oleiros y O Amanexo de Dexo.
Este certamen musical organizado por el Ayuntamiento de Oleiros comenzará a las seis de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- La autocaravana suma fieles fuera del período estival