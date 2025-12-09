Programa de estimulación mental en Culleredo

El Concello de Culleredo pone en marcha un programa de estimulación mental dirigido a las personas mayores. Las actividades comenzarán en enero y se desarrollarán en los centros culturales, sociales y municipales de Almeiras, Boedo, O Burgo, Castelo, Celas de Peiro, Celas, Fonteculler, Ledoño, Orro, Sueiro, Tarrio y Vilaboa.