Programación
Programa de estimulación mental en Culleredo
El Concello de Culleredo pone en marcha un programa de estimulación mental dirigido a las personas mayores. Las actividades comenzarán en enero y se desarrollarán en los centros culturales, sociales y municipales de Almeiras, Boedo, O Burgo, Castelo, Celas de Peiro, Celas, Fonteculler, Ledoño, Orro, Sueiro, Tarrio y Vilaboa.
