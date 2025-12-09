Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Publicación e conferencia polo ‘Ano Castelao’ en Betanzos

Betanzos

A Asociación Cultural Eira Vella conmemorará o Ano Castelao coa presentación dunha publicación e una conferencia. O acto será o vindeiro xoves 11 de decembro ás 20.00 horas na Sala Azul do edificio Arquivo de Betanzos.

No acto presentarase a publicación Castelao e Betanzos, coa que se agasallará ás persoas asistentes. A continuación, a escritora, sociolingüista e exdeputada Pilar García Negro ofrecerá unha conferencia sobre a vixencia do pensamento de Castelao.

García Negro é autora de dos libros relacionados co homenaxeado: Arredor de Castelao e a súa ampliación Arredor de Castelao no século XXI, que ven de publicarse este mesmo ano.

