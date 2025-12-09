A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña

El Juzgado de lo Mercantil número uno de San Sebastián acaba de sacar a subasta pública uno de los mayores paquetes de suelo y naves industriales de los últimos años en el área. Las naves involucradas, vinculadas al concurso de acreedores de Bruesa Inmobiliaria S.A—que arrastra desde 2011 un proceso concursal— suman un valor conjunto superior a 4 millones de euros, y todas ellas están situadas en el polígono industrial de Suevos, en Arteixo. En la subasta participan como acreedores privilegiados especiales la propia Bruesa y la firma internacional Voyager Investing UK Limited Partnership.

Así son los lotes que se ofertan

El primer lote incluye seis fincas registrales, todas ellas naves o módulos industriales. Las superficies oscilan entre los 123 y los 360 metros cuadrados, y su valoración total asciende a 679.143 euros. Los inmuebles se encuentran desocupados, pero arrastran distintas cargas hipotecarias procedentes de un préstamo de 6 millones de euros inicialmente concedido por Banco Sabadell y posteriormente cedido a Voyager Investing UK Limited Partnership, así como deudas de comunidad e importes pendientes de IBI.

El segundo lote lo constituye la finca registral 16.245, que comprende un amplio conjunto de parcelas rústicas distribuidas entre los polígonos 93 y 95, también en Suevos. Su precio de salida es de 3.359.612 euros.

Este terreno está afectado por una hipoteca con responsabilidad de un millón de euros, por un crédito privilegiado especial a favor de Voyager y por diversas obligaciones fiscales. Además, parte del terreno ha sido objeto de expropiación forzosa para la construcción del acceso ferroviario al Puerto Exterior, una obra promovida por la Autoridad Portuaria.

Todos los inmuebles están vacíos

Todos los inmuebles están vacíos y los interesados podrán solicitar una inspección previa durante el periodo de licitación a través de la administración concursal. El adjudicatario deberá aceptar la situación física, urbanística y jurídica en la que se encuentren los bienes, sin posibilidad de reclamar por vicios ocultos, y los interesados en pujar por estos bienes podrán hacerlo hasta el 26 de diciembre.

En caso de que la mejor oferta no cubra el crédito privilegiado, el acreedor preferente podrá adjudicarse el bien por el importe de la puja o incluso al precio de salida. Si renuncia, la adjudicación recaerá en el mejor postor.

Con esta subasta, el juzgado continúa la fase de liquidación de Bruesa, cuyo concurso sigue abierto más de una década después del desplome del sector inmobiliario.

Tres décadas pendiente de su esperada legalidad

El polígono de Suevos logró su plena legalidad hace cinco años, cuando la Consellería de Medio Ambiente dio luz verde definitiva a la modificación urbanística promovida por el Concello de Arteixo para reclasificar este ámbito de suelo rústico como urbano consolidado.

Esta modificación supuso el fin de la inseguridad jurídica en la que se encontraban las empresas allí asentadas, amenazadas desde hacía unas tres décadas por la Ley de Costas de 1988, que incluía este enclave industrial construido por el propio Estado dentro de los 100 metros de servidumbre de protección. Un cambio de la legislación permitió reducir la línea a 20 metros, lo que lo salvó de un posible derribo a las instalaciones.