Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas

El canal de Youtube 'Dos x España', con cerca de 17.000 suscriptores, ha elegido el municipio de Oleiros para continuar con su serie de vídeos sobre curiosidades de la geografía española. El vídeo, en el que se define a Oleiros como "el último pueblo comunista de España", fue publicado el pasado 7 de diciembre y acumula hasta la fecha más de 30.000 visitas.

La pieza audiovisual incluye una entrevista con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Con él, sus creadores repasan algunos aspectos de la vida de este concello coruñés, como el hecho de que su formación siga siendo la más votada, la gestión urbanísica, las políticas sociales, pero también profundizan en aspectos más personales, como el hecho de que el alcalde no cuente con teléfono móvil o su relación con líderes internacionales como Gadafi o Fidel Castro, éste último concejal honorífico de Oleiros a quien García Seoane califica como "un tío de una calidad humana extraordinaria".

Entre los aspectos que destacan sus creadores en el vídeo está la existencia de bibliotecas públicas en todas las parroquias del municipio, el grán número de zonas verdes, muchas de ellas fruto de procesos de expropiación y conversión de terrenos privados en públicos, o las nomenclatura de los parques públicos y estatuas que hay en la localidad.

El vídeo tiene ya más de 700 comentarios, algunos en los que se alaba la gestión del alcalde, otros en los que se incide en que en los pueblos se vota a la persona y no al partido, pero también correcciones de los usuarios, como por ejemplo señalar que ninguna playa de Oleiros fue privada, por una alusión que hacen los creadores en un momento del documental.