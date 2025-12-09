La Xunta licitará la construcción de 17 viviendas públicas en Culleredo

El Consello da Xunta dio luz verde este martes a la licitación para construir 17 viviendas públicas en la calle Alcalde Domingo Sierra, en Vilaboa, Culleredo.

La Sociedade de Vivenda Pública (Vipugal) será la encargada de promover la construcción en la parcela de titularidad autonómica con una inversión estimada de 3,2 millones de euros. La promoción entra dentro del plan autonómico para duplicar el parque público de vivienda para 2028.

La Xunta contratará la redacción del proyecto básico y la dirección de obra en las próximas semanas por 135.000 euros. Las adjudicatarias tendrán cinco meses para redactar los planes.

El Concello de Culleredo señala que esta promoción nace de una reunión de septiembre de 2024 con la consellería de Vivenda en la que se propuso usar esta parcela como ubicación para vivienda pública. El Ejecutivo local también propuso otros terrenos en varios núcleos para construir pisos sociales. El Concello espera que estas parcelas se tengan en cuenta en un futuro para hacer frente a la elevada demanda de vivienda actual.

«Es una buena noticia dar pasos en la ampliación de la vivienda pública en Culleredo, pero esperamos que sea el primero de varios proyectos porque la necesidad social es indiscutible», destacó el alcalde del municipio, José Ramón Rioboo.