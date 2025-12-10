La Big Band abre un fin de semana de espectáculos musicales

Oleiros se prepara para un fin de semana marcado por la música. Y es que el Concello tiene programadas para los próximos días varias actuaciones musicales destinadas a todo tipo de públicos.

La Big Band municipal será la encargada de abrir la ronda de espectáculos programados con un concierto el viernes, 12 de diciembre, a partir de las 19.00 horas en la Fábrica, en Perillo.

Al día siguiente será el turno de la Orquesta de cuerdas de la Escuela Municipal de Música que interpretará una versión de la película de Disney Peter Pan. La actuación está prevista para las 12.30 horas en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que a las 20.00 horas acogerá también el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Oleiros.

El domingo, y también orientado al público infantil, la Gramola Gominola traerá hasta la Fábrica su espectáculo La Navidad con la abuela Fina. Será a las 12.30 horas, mientras que por la tarde, en el Auditorio Gabriel García Márquez, actuarán a partir de las 18.00 horas los grupos Semente Nova de Perillo; Os Rueiriños de Nós; Santaia de Santa Cruz, A Marola de Mera, Folliñas de Oleiros y O Amanexo de Dexo en el marco de un festival folclórico.

Estos espectáculos, apunta el Concello, forman parte de las diversas iniciativas que realizan para fomentar la música y el canto como expresión cultural y artística.