Programación
El BNG critica la falta de inversión de la Xunta en As Mariñas
Exige fondos para sanear la ría y para una residencia de mayores
Betanzos
El BNG ha enmendado los presupuestos de la Xunta de 2026 para reclamar más fondos para la comarca de As Mariñas. La formación critica la ausencia de partidas para obras largamente demandadas, como la depuradora de Paderne, «una infraestructura imprescindible para garantizar la calidad de agua en el ría de Betanzos».
La diputada nacionalista Mercedes Queixas exige también fondos para una residencia pública de mayores, la mejora del colegio Castro Baxoi y el proyecto del instituto de Miño o para la recuperación del antiguo edificio del Ligal en Bergondo.
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha
- Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios