Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en A CoruñaHuelga de médicosRenovación de rutas en AlvedroAlquileres que esquivan el tope de precio en A Coruña
instagramlinkedin

El BNG critica la falta de inversión de la Xunta en As Mariñas

Exige fondos para sanear la ría y para una residencia de mayores

RAC

Betanzos

El BNG ha enmendado los presupuestos de la Xunta de 2026 para reclamar más fondos para la comarca de As Mariñas. La formación critica la ausencia de partidas para obras largamente demandadas, como la depuradora de Paderne, «una infraestructura imprescindible para garantizar la calidad de agua en el ría de Betanzos».

La diputada nacionalista Mercedes Queixas exige también fondos para una residencia pública de mayores, la mejora del colegio Castro Baxoi y el proyecto del instituto de Miño o para la recuperación del antiguo edificio del Ligal en Bergondo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents