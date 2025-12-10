La capilla de San Roque, a examen tras casi un año de cierre forzoso por grietas

El Concello de Sada ha contratado la redacción de un proyecto de rehabilitación integral de la capilla de San Roque, que lleva casi un año cerrada por la aparición de grietas que ponen en riesgo la estructura. Para evitar desprendimientos, el Ayuntamiento instaló hace meses un apeo en la fachada y ha solicitado permiso a la Dirección Xeral de Patrimonio para picar parte del exterior y desmontar el sistema de pladur del interior con el objetivo de evaluar el alcance de las grietas.

Dos arquitectos especializados en estructuras serán los encargados de realizar este examen, cuyas conclusiones resultarán cruciales a la hora de elaborar el proyecto de rehabilitación.

En una inspección previa realizada hace un año, los técnicos detectaron «graves patologías que amenazan la integridad estructural» de esta capilla, que fue rehabilitada como centro social y cultural en 2007. Los técnicos recomendaron revisar el proyecto de rehabilitación ejecutado ese año para comprobar si las actuaciones en la cubierta y la disposición de nuevos elementos estructurales de hormigón sobre las fachadas «hubiesen incrementado las cargas sobre los muros agotando la capacidad de respuesta de la cimentación original», dado que se ha detectado un «hundimiento progresivo de la cimentación».

Según detalla un informe realizado el pasado año, los problemas no son nuevos, sino que ya estaban presentes ya en 2018, cuando se realizó una intervención «superficial» para sellar las grietas y sanear la fachada.

La situación de la capilla de San Roque salió a relucir en el último pleno a instancias del PP. Los populares reclamaron información sobre los trámites realizados hasta el momento para rehabilitar y reabrir este centro cultural.

El concejal de Cultura, Marcos Villar, explicó que a raíz del empeoramiento de las grietas, el Concello contrató hace ya meses un sistema de apeo de la fachada y, posteriormente, la redacción de un proyecto de rehabilitación integral. El edil se defendió de las críticas por la demora en acometer los trabajos de recuperación: «Es un proceso lento pero garantista», replicó Villar, que llamó la atención sobre la necesidad de aguardar por los permisos oportunos, en este caso, de Patrimonio: «Lo primero es disponer de un proyecto de rehabilitación integral, después se contratarán las obras», apuntó.