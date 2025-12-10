El temporal de la pasada noche dejó un reguero de desperfectos en los puertos de Sada y Miño. Los daños han llevado a la asociación de usuarios de la dársena miñense y al Concello a reclamar una intervención «más amplia que el dragado» anunciado por Portos de Galicia. Los fuertes vientos desplazaron alguno de los pantalanes y causaron daños en barcos. «Pedimos una solución para poder tener las embarcaciones con seguridad», resume su portavoz, Pablo Ribera. En el puerto de Sada, las fuertes rachas tumbaron unas motoras que se encontraban en marina seca, una incidencia que algunos usuarios atribuyeron a un anclaje precario.

Los fuertes vientos provocan desperfectos en los puertos de Miño y Sada