A Laracha y Arteixo finalizan la obra conjunta en A Esquipa
Los Concellos de Arteixo y A Laracha acaban de finalizar las obras conjuntas realizadas en A Esquipa para mejorar la red viaria y la creación de una red de saneamiento. Además de dotarlo con el servicio de saneamiento mediante la construcción del alcantarillado y de una estación depuradora de aguas residuales, fue ampliada la plataforma de la calzada y mejorada la carretera en beneficio de los conductores y de los peones.
El proyecto supuso una inversión de 510.000 euros, y el plan contó con una subvención del 50% de la Xunta a a través del Fondo de Cooperación Local para inversiones de carácter estratégico de la Consellería de Presidencia.
Los vecinos de la zona organizaron un acto festivo para celebrar la conclusión de la ejecución de las obras a la que asistieron representantes de ambos Ayuntamientos: entre ellos el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y el teniente alcalde de A Laracha, José Ramón Martínez Barbeito.
Esta actuación fue posible gracias al convenio de colaboración entre ambos Ayuntamientos, que decidieron unirse para «mejorar la accesibilidad» de la zona, por tratarse de un núcleo limítrofe entre ambos municipios, concretamente en las parroquias de Lendo (A Laracha) y Monteagudo (Arteixo).
