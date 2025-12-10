Reunión entre Xunta y Concello por el transporte metropolitano

Después de semanas de quejas por el transporte público de Oleiros, el Concello y la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia se verán hoy las caras en una reunión en la que tratarán de dar respuesta a las demandas oleirenses.

Según explicó el alcalde, Ángel García Seoane, en un programa radiofónico, las mejoras afectan a todas las líneas porque «casi todas incumplen las normas». Denuncia que los buses van llenos, dejan a gente en tierra, no pasan o no cumplen con los horarios fijados.

Entre sus peticiones figuran también la ampliación de la línea A Coruña-O Seixal para que llegue a Vilanova, «que es donde está la población»; líneas a Abeleiras, Xaz o al polígono de Iñás, así como una línea de Perillo a la UDC o la extensión de la línea 1A del bus urbano de A Coruña a Santa Cristina.

García Seoane se muestra poco confiado en que se atienda a sus peticiones, porque asegura que a la Xunta «le importan más las empresas concesionarias que el ciudadano». Además, anuncia un encuentro con el resto de concellos del área metropolitana para analizar posibles medidas de presión en caso de que se ignoren todas sus demandas.