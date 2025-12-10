Sesiones de teatro aficionado en Sada

La concejalía de Cultura programa el Fin de Semana de Teatro Afeccionado, que se celebrará el sábado y domingo en el auditorio de la Casa da Cultura. ¡De sastre!, de la compañía Cajón de Sastre, será la encargada de abrir el ciclo el sábado a las 19.00. El domingo será el turno de La importancia de llamarse Ernesto, que llevará a escena Teatro Artesán. La entrada en los dos espectáculos es libre hasta completar aforo.