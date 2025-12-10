Tienda solidaria de voluntarios de Afundación en Betanzos

El Espazo +60 de Afundación en Betanzos acogerá desde hoy hasta el viernes 12 una tienda solidaria en beneficio de la Cruz Roja. Los voluntarios del programa El valor de la experiencia pondrán a la venta los artículos creados durante el año mediante la técnica del amigurumi, que emplea croché y el ganchillo. La tienda solidaria permanecerá abierta en horario de mañana y tarde, 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.30.