Una vecina de Abegondo presenta un libro infantil

La abegondesa Irene Domínguez, vecina de la parroquia de Orto, presentará este jueves 11 de diciembre su nuevo libro La perrita que no podía dormir, que publicó este años. La cita será en el Concello de Abegondo a las 12.00 horas.

El libro infantil cuenta la historia de Chispas, una perra con unas grandes orejas a la que le cuesta conciliar el sueño por culpa de su sentido del olfato. A medida que va transcurriendo la historia los pequeños lectores van descubriendo el motivo del problema de Chispas.

Tras la presentación oficial, la escritora estará el viernes 12 de diciembre en la biblioteca municipal, donde hará de cuentacuentos para los niños y niñas que deseen asistir. Durante el evento habrá también ejemplares de la abegondesa, para quien desee llevarse el libro a casa.