Una vecina de Abegondo presenta un libro infantil
Irene Domínguez, de la parroquia de Orto, publicó el cuento ‘La perrita que no podía dormir’
La abegondesa Irene Domínguez, vecina de la parroquia de Orto, presentará este jueves 11 de diciembre su nuevo libro La perrita que no podía dormir, que publicó este años. La cita será en el Concello de Abegondo a las 12.00 horas.
El libro infantil cuenta la historia de Chispas, una perra con unas grandes orejas a la que le cuesta conciliar el sueño por culpa de su sentido del olfato. A medida que va transcurriendo la historia los pequeños lectores van descubriendo el motivo del problema de Chispas.
Tras la presentación oficial, la escritora estará el viernes 12 de diciembre en la biblioteca municipal, donde hará de cuentacuentos para los niños y niñas que deseen asistir. Durante el evento habrá también ejemplares de la abegondesa, para quien desee llevarse el libro a casa.
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha
- Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios