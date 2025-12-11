El 40% de los 17 pisos públicos previstos en Culleredo serán para alquiler

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha anunciado que el 40% de las viviendas públicas previstas para la parcela de Vilaboa, en Culleredo, irán destinadas a régimen de alquiler. Allegue visitó este jueves los terrenos donde se levantarán los 17 pisos previstos, que espera que "sean una realidad en el año 2028 y si puede ser en el año 2027".

Durante su visita la conselleira destacó que el Gobierno autonómico es "muy consciente" de que la crisis de acceso a la vivienda es una de las "principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de la juventud". Allegue señaló que fue un "auténtico placer" disponer de los terrenos en Culleredo, ya que recoge la "mano tendida" del Ayuntamiento para la construcción de vivienda pública.

La construcción de estas 17 viviendas se anunció tras el Concello da Xunta este lunes y el primer paso, el de la redacción del proyecto, ya está en licitación pública. El Concello de Culleredo defendió que esta es una "buena noticia" para el municipio, que se fraguó tras una reunión con Allegue el pasado septiembre de 2024. El Ejecutivo municipal espera que el Gobierno autonómico continúe estas acciones en el resto de terrenos que ofrecieron en varios núcleos de la localidad. La conselleira en su visita señaló que la Xunta estaría dispuesta a aceptar la cesión de estas parcelas municipales para levantar más viviendas públicas. "No podemos perder tiempo", aseveró Allegue, que añadió que "contamos con volver a Culleredo".

En su intervención a los medios la conselleira detalló que un 40% de los pisos previstos en Vilaboa serán destinados a régimen de alquiler, mientras que un 25% de los que se pongan en venta se reservarán para menores de 30 años, una "apuesta fuerte para la juventud". La Xunta prevé una inversión total de 3,2 millones de euros para la construcción de estas viviendas públicas.

Estas intervenciones entran dentro del plan de la Xunta para construir a través de la Sociedade de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) un total de 4.000 viviendas públicas para el 2028. La Consellería de Vivienda asegura que en Galicia ya hay en marcha cerca de 3.000 hogares, y que el próximo año se harán entrega de varios de ellos en Santiago, Pontevedra, A Coruña y Ourense.