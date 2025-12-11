Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierta la inscripción de la Cabalgata de Sada

Sada abrió este miércoles la inscripción para que los más pequeños puedan participar como figurantes acompañando a los Reyes Magos en la Cabalgata de 2026. Podrán inscribirse menores de 6 años y se dará prioridad a los empadronados en el municipio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de diciembre y los seleccionados deberán asistir con disfraces navideños. La lista de participantes se publicará a partir del 26 de diciembre.

