Abierta la inscripción de la Cabalgata de Sada

Sada abrió este miércoles la inscripción para que los más pequeños puedan participar como figurantes acompañando a los Reyes Magos en la Cabalgata de 2026. Podrán inscribirse menores de 6 años y se dará prioridad a los empadronados en el municipio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de diciembre y los seleccionados deberán asistir con disfraces navideños. La lista de participantes se publicará a partir del 26 de diciembre.