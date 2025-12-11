La antigua unitaria de Meirama toma una segunda vida como local social

El Concello de Cerceda llevará a cabo la rehabilitación integral de la antigua escuela unitaria de Meirama. Un edificio actualmente en desuso y en avanzado estado de deterioro, que vivirá una segunda vida con el fin de dotar el inmueble de servicios sociales para toda la comunidad después de que el centro educativo cerrase sus puertas en 2007.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 90.482 euros, permitirá transformar el edificio en un nuevo local social «eficiente, confortable y adaptado» a las necesidades actuales. Las empresas interesadas en hacerse cargo de la actuación podrán presentar sus propuestas hasta el 22 de diciembre.

La rehabilitación incluye la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, con el que buscan mejorar de manera significativa la envolvente del edificio, así como la sustitución completa de la cubierta por una nueva teja cerámica curva, más eficiente y duradera.

También se renovará el sistema de climatización, reemplazando los radiadores eléctricos por una bomba de calor que proporcionará calefacción y refrigeración con un consumo energético mucho más reducido.

Una reducción del 25% del consumo energético

Las obras permitirán reducir en torno a un 25% el consumo de energía primaria no renovable y disminuir aproximadamente un 30% las emisiones de dióxido de carbono, según el estudio técnico. De esta manera, el proyecto contribuye de forma directa a los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética.

Además, toda la iluminación del edificio será sustituida por luminarias LED de bajo consumo, a las que se añadirán sensores de presencia y reguladores de intensidad destinados a optimizar el uso eléctrico. Como complemento, se instalará un sistema de monitorización del cuadro eléctrico que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real del consumo y detectar posibles ineficiencias.

La rehabilitación de la antigua escuela de Meirama permitirá así devolver a la parroquia un espacio «renovado, funcional y preparado» para convertirse en un «punto de referencia» en la vida social de los cercedenses.