Las asociaciones de Cambre cancelan la manifestación prevista para este viernes

El tejido asociativo de Cambre ha desconvocado la manifestación prevista para este viernes por la tarde en O Temple para protestar por el bloqueo administrativo en el Concello. En su lugar, convocan para el jueves 18 de diciembre a todas las formaciones políticas para debatir sobre el problema.

En un comunicado conjunto las más de 50 asociaciones reiteran su «compromiso con la convivencia democrática, el respeto y la colaboración entre todas las fuerzas políticas y sociales». Proponen que los diferentes representantes políticos participen en un «diálogo construtivo», en el que puedan «avanzar hacia soluciones compartidas» para solucionar la parálisis administrativa que impide que se abonen ayudas a entidades. La cita tendrá lugar en el Local Social del Sporting Cambre, a las 20.30 horas del próximo jueves.

Las asociaciones frenan así la que sería la segunda manifestación conjunta para reclamar nuevas medidas al Ejecutivo local, liderado por Diana Piñeiro, del PP, desde el mes de abril. Reclaman, además del pago de las ayudas, intervenciones en las instalaciones deportivas y culturales, más transparencia y acceso a la información sobre los reparos e informes técnicos del Concello.