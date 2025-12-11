Bergondo aprueba el Plan Especial del Río Maior

El Concello de Bergondo acaba de aprobar de forma definitiva el Plan Especial del Río Maior, en San Juan de Lubre. Una actuación que supondrá la construcción del Paseo Fluvial del Río Maior y la entrada en servicio de la red de saneamiento de esta zona de Bergondo. Lo hace tras recibir un informe favorable de la Xunta, el último paso para proceder a la aprobación, el proceso de expropiación, la elaboración del proyecto constructivo y la posterior licitación de las obras en Lubre.

A través de este plan se busca diseñar, en primer lugar, una senda que comunica los lugares de Agrumias y Cambade, en la parroquia de Lubre, en un tramo de 2.184 metros de longitud. Este sendero fluvial, que se ejecutará en madera laminada de pino tratado, supondrá un nuevo espacio de ocio para los vecinos y vecinas de la zona, con el fin de hacer el espacio más atractivo.

En segundo lugar, se construirán tres colectores de saneamiento para completar la red de aguas residuales de la parroquia bergondesa, formada por otros siete colectores que ya están ejecutados, y permitiendo la puesta en servicio de esta infraestructura con la conducción de las aguas residuales a la Edar de Gandarío.