El Concello de Curtis exigirá a la Xunta la ampliación del colegio de Teixeiro

El Concello de Curtis llevará al próximo pleno una propuesta para reclamar a la Consellería de Educación la ampliación «urgente» del colegio de Teixeiro, debido al «notable incremento» de la matrícula escolar registrado en los últimos años.

Desde 2016, el municipio ha experimentado un crecimiento poblacional constante, impulsado tanto por la mayor natalidad como por la llegada de familias atraídas por la actividad económica del polígono industrial, tal y como señala el Ejecutivo local.

Esta evolución demográfica se ha traducido en un aumento del alumnado del centro educativo de Teixeiro, que ha pasado de 137 niños y niñas en 2016 a 205 en 2026. «Actualmente, el centro no dispone de capacidad suficiente para garantizar la escolarización de todos los estudiantes de su área», por lo que el Concello considera imprescindible una actuación «inmediata» para cumplir con la ratio legal de alumnos por aula de cara al curso 2026/2027. Entre los acuerdos que se someterán a pleno, el Concello destaca la puesta a disposición de la Consellería de Educación, en enero de 2026, de los terrenos anexos al colegio necesarios para llevar a cabo la ampliación, ya contemplada en el desarrollo urbanístico de la zona.

Además, se solicitará la redacción «inmediata» del proyecto técnico de ampliación, que incluirá la mejora del aislamiento térmico del edificio, y se requerirá a la Xunta la financiación de la obra, subrayando su importancia para garantizar la escolarización de todo el alumnado de Teixeiro y de los núcleos cercanos. Finalmente, se coordinará un plan de transición que asegure la calidad del servicio educativo durante la ejecución de las obras.