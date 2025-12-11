El Concello lleva ante la Guardia Civil la ‘narcocasa’ de Betanzos

El malestar vecinal por la presencia de un narcopiso llega hasta el casco viejo de Betanzos. Esta semana, el grupo municipal del Partido Popular se hacía eco del malestar de los vecinos de la rúa Cerca por la presencia de una narcocasa en el número 4 de esta vía, justo enfrente de donde se alzaba la Casa Gótica.

Según denunciaba la formación, el trapicheo de droga y el comportamiento incívico de sus ocupantes y visitantes, a los que acusan de tirar excrementos a las alcantarillas o directamente de defecar en la vía pública, con las consiguientes molestias para los vecinos, está provocando una «creciente inseguridad en la zona». Esto ha llevado al Concello de Betanzos a denunciarla situación ante la Guardia Civil, cuerpo con el que la Policía Local de la localidad ya trabaja desde hace tiempo en la lucha contra el trapicheo de droga y las conductas incívicas.

Como explican desde el Concello en un comunicado, la situación de la narcocasa ya había sido abordada en las últimas juntas de seguridad del municipio, en las que están presentes todos los actores implicados en la materia y en las que se había acordado intensificar la vigilancia y la colaboración para evitar este tipo de prácticas. Junto a eso, apuntan, también se han mantenido conversaciones con la propiedad del inmueble para tratar de buscar alguna solución por esa vía aunque, señalan, de momento sin éxito.

«Se trata de situaciones, como lamentablemente se producen en otras ciudades, con las que la se encuentra la Administración y que, en contra de la voluntad del Gobierno local, se alargan en el tiempo más de lo debido», añaden desde el Concello en su comunicado.

Sin embargo, desde el grupo municipal del Partido Popular consideran que la situación denunciada «no se trata de un hecho puntual ni de un caso aislado», sino que el incremento de la inseguridad ciudadana «va en aumento en Betanzos, con varios casos de viviendas ocupadas y lugares poco recomendables para transitar a determinadas horas al ser frecuentados por drogodependientes».