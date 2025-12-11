La Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns albergará un museo de arte sacro

La Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns, en Oleiros, sigue sumando atractivos. Después de la reciente inauguración de un belén monumental, el recinto, obra del arquitecto Miguel Fisac, albergará próximamente un museo de arte sacro que se nutrirá de una colección privada compuesta por más de 500 piezas de arte litúrgico.

En la sala expositiva, a la que se accede a través del propio templo, se están ultimando los detalles. Este miércoles, el comisario de la muestra, Ignacio Miguéliz, del Museo Universidad de Navarra, se centraba en colocar las 24 piezas que conformarán la primera exposición, que realiza un recorrido por la historia de la platería, desde el siglo XVI al siglo XX.

La exposición se centra en los vasos sagrados (cálices, copones, píxides y custodias), con piezas venidas de todos los rincones del planeta, fundamentalmente de España, Italia y países latinoamericanos con fuerte tradición cristiana. Junto a ellos, se mostrará también una gran cruz procesional que, como explica Miguéliz, «de cara al fiel era la pieza más emblemática de la iglesia porque era la que abría la procesión».

El párroco de Santa Cruz, el padre José Carlos Alonso, explica que estas piezas han sido cedidas por un donante que cuenta con una colección compuesta por más de 500 elementos. «Su intención es clara: que todas estas piezas que estaban en cajas, trasteros o anticuarios vuelvan al culto, al Señor, que es donde tiene que estar», explica el párroco.

Rotación del material

La idea de sus impulsores es que se pueda ir mostrando la totalidad de la colección. De momento no hay fecha de apertura para el nuevo museo, ya que faltan por ultimar algunos detalles con el Arzobispado de Santiago, pero cuentan con que su puesta en marcha sea todo un éxito, como también lo ha sido el nuevo Belén montado en otra de las salas del templo.

La primera exposición será la que repase, a través de los vasos sagrados, la platería a lo largo de la historia del arte, pero tanto el párroco de Santa Cruz como el comisario de la exposición ya tienen varias ideas en la recámara. «Lo primero es ver qué tal va esta primera y luego iremos pensando en las siguientes. Tenemos material y temática suficiente para ir rotando», afirman.

«Se pueden hacer muchas combinaciones, desde hacer una muestra centrada en piezas de España, por épocas determinadas, vinculadas a la realeza...», apunta el padre Alonso, que cree que con el enorme volumen de piezas va a haber exposiciones en la iglesia de Santa Cruz por muchos años. No obstante, de lo que más orgulloso se siente no es de la puesta en marcha del museo en sí, sino de «devolver a la liturgia, al culto unas piezas que de otra manera estarían condenadas al olvido», algo que no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración del donante.