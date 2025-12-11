Irene Domínguez, escritora de Abegondo: "Los cuentos que más me gustan son los que tienen al niño en vilo"

Chispas es la protagonista del primer cuento de Irene Domínguez, vecina de la parroquia abegondesa de Orto. La perrita que no podía dormir está basado en su propia mascota, una perra adoptada que no para quieta.

En la historia de Domínguez, Chispas es un animal lleno de energía, como su inspiración real, al que varios olores la despiertan durante las noches y provocan que se vaya de aventuras. «La perra en la vida real es una perra de caza, que se escapa y va en busca de cosas, de ahí nace el misterio», señala la escritora.

«Me pareció un proyecto bonito hacer un cuento para mis hijos, que les quede el día de mañana, como recuerdo de su madre», dice Domínguez. Cuando les leyó el cuento a sus hijos y sobrinos se emocionaron al saber que había un cuento dedicado a su perra. «La mayor se quedó loca», recuerda la abegondesa.

La escritora tiene formación en ADE y se dedicó durante años a la consultoría tecnológica. «Era un mundo sin corazón y donde triunfa la ley del más fuerte y del más trepa. Me di cuenta de que no era un mundo para mí», explica. Fue entonces cuando decidió dejarlo, dedicarse a ser madre y a intentar alcanzar su sueño de ser escritora. «A mí siempre me gustó leer y escribir», recuerda Domínguez. «Los cuentos que más me gustaban eran aquellos que tenían al niño en vilo».

El libro está ilustrado por Lidiane Miranda, y hoy Domínguez lo presentará el libro en el Concello, acompañada de la inspiración para la historia. El viernes hará una sesión de cuentacuentos y taller en la biblioteca municipal.

Este cuento es el punto de partida de su aventura literaria. «Escribir una novela me imponía muchísimo», admite. Aunque tenía muchas ideas para historias más adultas, con un formato más largo, se dio cuenta de lo difícil que era la escritura. «Cuando te lanzas a escribir al final cuatro líneas dan mucho trabajo. Porque lo que hoy está así, mañana no te cuadra y lo cambias», señala la vecina de Abegondo.

Sin embargo, una vez terminado el cuento, se animó definitivamente a lanzarse por la novela, que espera que vea la luz pronto. «Es una denuncia social disfrazada en un romance entre dos personas», explica Domínguez. La reflexión parte de una historia en la que llevaba trabajando tiempo y en la que se tratan temas como la violencia sexual, los abusos machistas o los traumas infantiles. «En ella no hay ningún discurso, lo que busco es educar», avanza la escritora.