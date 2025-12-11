Oleiros abre expediente a la empresa de limpieza del colegio de Santa Cruz

El Concello de Oleiros denuncia que la empresa contratada para la limpieza de los centros de enseñanza pública del municipio no está cumpliendo con sus deberes contractuales. Ante esta situación, el gobierno municipal ha elaborado un informe técnico "para tomar las medidas oportunas" contra la firma, a la que ya ha anunciado que se le abrirá el correspondiente expediente por incumplimiento del contrato.

Según relatan desde el Concello, algunas aulas del colegio Parga Pondal de Santa Cruz disponen de un material totalmente obsoleto y degradado, por lo que exigen a la Dirección que reclame a la Consellería de Educación la renovación inmediata de pupitres y mesas en mal estado. “Nosotros estamos recibiendo donaciones de muchos colegios de Galicia para enviar la otros países: mesas y pupitres en perfecto estado de conservación. Lo que no entendemos es que, en cambio, haya un colegio como el de Santa Cruz con un material que da pena”, reprocha el alcalde oleirense, Ángel García Seoane.

El propio regidor recordó que, hace unas semanas, el Concello renovó el suelo de las aulas de infantil y la pista polideportiva de este centro. "Era la Xunta la que debía realizar esa obra, pero el Gobierno municipal entendió que los niños y niñas merecían tener un aula en mejores condiciones".

"Aunque la enseñanza es una competencia autonómica y al Concello solo le corresponden los mantenimientos menores, la Xunta rara vez asume sus deberes con la agilidad que se requiere", lamenta García Seoane, que recuerda que, para garantizar el bienestar de los niños y niñas, el Concello ejecuta continuamente distintas obras a petición de las direcciones o de las ANPA.