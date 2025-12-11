Oleiros rechaza pagar por llevar el 1A hasta Perillo

El recorrido de la línea 1A del bus urbano de A Coruña seguirá sin cruzar el puente de A Pasaxe hasta Oleiros. El alcalde, Ángel García Seoane, que ha planteado nuevamente su extensión hasta Santa Cristina en un encuentro con la Xunta, ha vuelto a rechazar la exigencia de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de abonar 50.000 euros a la empresa Cal Pita mientras no se justifique el pago de dicha cantidad.

«Si la empresa entiende que tiene derecho a percibir esos 50.000 euros, debería reclamarlo judicialmente, cosa que hasta el momento no hizo, pero en ningún caso eso debe ser impedimento para la llegada nuevamente del bus urbano de A Coruña a Oleiros», indicó el regidor, que propuso también la firma de un nuevo convenio para recuperar el servicio el próximo verano.

La reunión de esta mañana entre Concello y Xunta concluyó sin grandes avances, tal y como había pronosticado el alcalde oleirense. Tan solo el compromiso por parte del Ejecutivo gallego de que responderían por escrito a las demandas del Concello «en un breve plazo de tiempo». El Concello asegura que no cesará en sus exigencias hasta que se mejore el actual servicio.

Entre las peticiones municipales destaca la de reforzar urgentemente las líneas que a diario presentan saturación en horas punta. A falta de confirmación oficial, que se materializaría en enero, también confía en que el bus Entrexardíns-O Seixal llegue hasta el centro de la parroquia de Nós, que se aumenten las conexiones con el polígono comercial de Iñás y que se incrementen las rutas a los núcleos de Abeleiras y Xaz.

Respecto a la demanda de crear una línea entre Perillo y la Universidad para dar servicio a los cerca de 800 alumnos que residen en el municipio, el alcalde avanzó que esta cuestión se abordará en una reunión a varias bandas, aún sin fecha, en la que estarán presentes los concellos de A Coruña, Culleredo, Oleiros y Arteixo para analizar el servicio de autobús a la Universidad desde estos municipios.