Portos avanza en el dragado del puerto de Lorbé, en Oleiros

El proyecto de ampliación y dragado del puerto de Lorbé, en Oleiros, avanza pero sin fechas concretas. El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, confirmó este jueves que la Xunta trabaja en esta actuación, clave para la actividad que desarrollan las 8 embarcaciones adscritas a la rada oleirense.

Según explicó en el marco de una comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del PSdeG, Álvarez Vidal avanzó que el departamento autonómico ya ha realizado estudios ambientales preliminares y un proyecto básico de actuación en base a esos estudios. También indicó que el pasado año se realizó una inspección con un robot submarino en la que se constató que el problema de calado estaba relacionado con una acumulación de conchas de mejillón que no se había detectado para la realización de los trabajos de dragado parcial que se acometieron en la zona en 2022.

Con todo, afirmó que la actuación sí que cuenta con una partida presupuestaria, puesto que la Xunta destina 150.000 euros en las cuentas de 2026 para la ampliación del dique de abrigo, cuyo proyecto está en revisión, mientras que el montante para acometer la mejora del calado de la dársena se incluye en el capítulo de estudios de dragado, que cuenta con una dotación global de 1,3 millones de euros.

"Estas actuacións evidencian o compromiso da Xunta con esta actuación", apuntó el presidente de Portos, que no se comprometió a dar una fecha para su ejecución. "Estamos pendientes de Costas para ampliar el puerto de Celeiro y llevamos dos años, 4 años para el dragado del Lérez. Otras administraciones demuestran poca premura, por eso no me voy a arriesgar a dar fechas", argumentó.

En este sentido, añadió que, dada las peculiaridades de este dragado, que no tiene que ver con el aporte de áridos por acción de la naturaleza, los plazos administrativos para la declaración de impacto ambiental "pueden ser muy diferentes" y que van a depender de los perceptivos informes de Costas y del informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ambos dependientes del Gobierno central. "Veremos cómo responden los diferentes actores", concluyó.