Programación
El PSOE alerta de «deficiencias» en el nuevo servicio de contenedores
Arteixo
El PSOE de Arteixo denuncia «deficiencias» en el nuevo sistema piloto de recogida de la fracción orgánica y la «peligrosa» ubicación de los contenedores en la parte alta del campo de fútbol de Oseiro. Los socialistas señalan que la altura y colocación «dificultan su uso a personas mayores o con discapacidad, provocando caídas y dejando bolsas fuera de los contenedores». Es por eso que solicitan al Gobierno local un sistema de control «eficaz» que garantice la correcta separación de residuos y la reubicación de los contenedores para que puedan ser usados con seguridad por todos los vecinos.
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha