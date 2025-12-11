Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en A CoruñaHuelga de médicosRenovación de rutas en AlvedroAlquileres que esquivan el tope de precio en A Coruña
instagramlinkedin

El PSOE alerta de «deficiencias» en el nuevo servicio de contenedores

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo denuncia «deficiencias» en el nuevo sistema piloto de recogida de la fracción orgánica y la «peligrosa» ubicación de los contenedores en la parte alta del campo de fútbol de Oseiro. Los socialistas señalan que la altura y colocación «dificultan su uso a personas mayores o con discapacidad, provocando caídas y dejando bolsas fuera de los contenedores». Es por eso que solicitan al Gobierno local un sistema de control «eficaz» que garantice la correcta separación de residuos y la reubicación de los contenedores para que puedan ser usados con seguridad por todos los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents