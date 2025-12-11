El PSOE alerta de «deficiencias» en el nuevo servicio de contenedores

El PSOE de Arteixo denuncia «deficiencias» en el nuevo sistema piloto de recogida de la fracción orgánica y la «peligrosa» ubicación de los contenedores en la parte alta del campo de fútbol de Oseiro. Los socialistas señalan que la altura y colocación «dificultan su uso a personas mayores o con discapacidad, provocando caídas y dejando bolsas fuera de los contenedores». Es por eso que solicitan al Gobierno local un sistema de control «eficaz» que garantice la correcta separación de residuos y la reubicación de los contenedores para que puedan ser usados con seguridad por todos los vecinos.