Trabajo ordena revisar protocolos de la residencia de mayores
La Inspección de Trabajo ha requerido a la dirección de la Residencia de Mayores de Oleiros, dependiente de la Xunta, que introduzca mejoras urgentes en los protocolos, en la organización del trabajo y en las condiciones de las instalaciones del centro, especialmente en materia de seguridad.
La intervención se produce tras la denuncia del sindicato CSIF, que acusaba a la dirección de trasladar al personal asistencial obligaciones impropias, obviando problemas graves como la falta de dispositivos de seguridad, la insuficiencia de protocolos para prevenir fugas y la escasez de personal necesaria para garantizar una atención segura a las personas usuarias del centro.
Tras analizar la situación, la Inspección de Trabajo exige a la Xunta reunirse con la representación del personal, revisar los protocolos de actuación, estudiar mejoras organizativas y acreditar en enero de 2026 que las medidas se han implantado.
El sindicato asegura en un comunicado que hará un seguimiento específico del caso para garantizar que los compromisos adquiridos se reflejan en mejoras reales para el personal.
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha