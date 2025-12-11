Trabajo ordena revisar protocolos de la residencia de mayores

La Inspección de Trabajo ha requerido a la dirección de la Residencia de Mayores de Oleiros, dependiente de la Xunta, que introduzca mejoras urgentes en los protocolos, en la organización del trabajo y en las condiciones de las instalaciones del centro, especialmente en materia de seguridad.

La intervención se produce tras la denuncia del sindicato CSIF, que acusaba a la dirección de trasladar al personal asistencial obligaciones impropias, obviando problemas graves como la falta de dispositivos de seguridad, la insuficiencia de protocolos para prevenir fugas y la escasez de personal necesaria para garantizar una atención segura a las personas usuarias del centro.

Tras analizar la situación, la Inspección de Trabajo exige a la Xunta reunirse con la representación del personal, revisar los protocolos de actuación, estudiar mejoras organizativas y acreditar en enero de 2026 que las medidas se han implantado.

El sindicato asegura en un comunicado que hará un seguimiento específico del caso para garantizar que los compromisos adquiridos se reflejan en mejoras reales para el personal.