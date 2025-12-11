Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: "Fuimos las primeras en la comarca"

No es normal sufrir a cada paso que damos. Esa es la premisa con la que se fundó Ceibes Barefoot Shoes en Arteixo, una zapatería que ofrece calzado respetuoso y adaptado a la pisada de cada uno, con opciones tanto para niños como para adultos. Silvia Bértoa, Laura Suárez y Raquel Rabuñal, las tres arteixanas y amigas desde la adolescencia, son las artífices de este proyecto que nació por «pura necesidad», para dar una alternativa próxima a sus hijos.

Así lo asegura Silvia Bértoa, que recuerda que ellas mismas no encontraban calzado barefoot en tiendas hace unos cinco años. «Había que comprar todo online o fuera», señala la arteixana, que dice que su negocio fue el primero de barefoot en abrir en el área coruñesa. Al principio era solo de venta online y para niños, pero en vistas de la creciente demanda, las arteixanas abrieron una tienda física en el centro de la localidad en 2023.

"Viene gente de toda Galicia"

«Viene gente de toda Galicia, muchos de ellos recomendados por podólogos y fisioterapeutas que cada vez son más unánimes y coinciden en los beneficios que tienen estos zapatos», afirman las propietarias de Ceibe Barefoot Shoes. Cuando empezaron con el negocio online apenas tenían unos cuantos diseños y los proveedores eran de diferentes países europeos, en su mayoría de República Checa y Croacia, donde este calzado está más normalizado entre la población.

Ahora trabajan también con varias marcas españolas y su intención es seguir dando prioridad al producto local. «Cada vez hay más competencia, y eso es bueno para todos», señala Silvia Bértoa. Los diseños también son cada vez más variados y «adaptados» a las tendencias actuales.

Deportivas, botas, sandalias, bailarinas, primeros pasos...las opciones son diversas, y ellas aseguran que los precios son cada vez más asequibles, por lo que creen que la moda del barefoot es el futuro. «Otro calzado es posible», sostiene Silvia Bértoa, que asegura que los que se inician con estos modelos «alucinan», y dice que suele ser un «antes y un después» para muchos.

Un negocio de futuro

Las emprendedoras arteixanas celebran que su apuesta por un calzado más natural y consciente esté calando en la comunidad, y confían en que este movimiento siga creciendo en los próximos años. Para ellas, su negocio es mucho más que una tienda: «es la oportunidad de demostrar que caminar sin dolor, con libertad y respeto no solo es posible, sino deseable».

Convencidas de que otro calzado es posible, miran al futuro con ilusión y con el firme propósito de seguir impulsando un cambio que, paso a paso, están convencidas de que transformará la forma de caminar de muchas personas.