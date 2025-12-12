Abegondo será uno de los municipios beneficiados por el plan UNICO 5G

Abegondo será uno de los municipios beneficiados por el plan de ayudas UNICO 5G Redes activas, un programa financiado con fondos europeos para instalar en Galicia casi un millar de estaciones móviles. El plan para ampliar la cobertura móvil a las zonas rurales se presentó este viernes en el Concello de Abegondo.

Será la compañía Masorange, a través de su marca Orange, la encargada de construir estas estaciones. La firma de telefonía invertirá hasta finales de 2026 70 millones en toda Galicia, de los que 22,7 millones de euros se destinarán a las acciones en la provincia de A Coruña. Masorange señala que su cobertura 5G llega ya a más del 95% de los 250 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes y apuntan que ya se ha construido e 80% de la infraestructura prevista dentro del plan.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, destacó el "servicio esencial" que supone la ampliación de la cobertura 5G para los vecinos de la localidad. "Es esencial para el desarrollo e innovación en el rural, especialmente en puntos donde la orografía dificulta la dotación de fibra", señaló. Santiso apuntó que para convertir a Abegondo en un "lugar para vivir con tranquilidad" son necesarios "servicios de calidad como el de conectividad".

Por su parte, Alfredo Ramos, director de R y de MasOrange en Galicia resaltó que "hablar de 5G UNICO Rural es hablar de igualdad de oportunidades" y mencionó esta conectividad como base para formarse, trabajar y emprender lejos de entornos urbanos. "Nuestro activismo rural consiste en poner la tecnología al servicio de las personas", apuntó. El subdelegado del gobierno en A Coruña. Julio Abalde destacó el compromiso del Gobierno con las zonas rurales de Galicia para contribuir a su "desarrollo económico".