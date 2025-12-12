Actos vandálicos dañan las luces del paseo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los elementos de iluminación del paseo marítimo de Arteixo, a la altura de la playa de la Hucha, aparecieron de nuevo tirados y dañados. El Ayuntamiento ya avisó a los servicios de mantenimiento para reponerlos, pero hace un llamamiento a la «responsabilidad ciudadana».

