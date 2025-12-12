Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses en A Coruña este viernes 12 de diciembreAlerta naranja en el litoral de GaliciaLa primera zapatería 'barefoot' de la comarca, en ArteixoEl mercado de Navidad de María Pita, "adecuado" según el Concello
instagramlinkedin

El ANPA del colegio de Teixeiro saldrá a la calle el día 18

RAC

Curtis

El ANPA A Froula, del colegio de Teixeiro, prepara una jornada de movilizaciones para el próximo jueves, 18 de diciembre, con el fin de reivindicar y exigir a la Consellería de Educación la ampliación del centro. Una demanda a la que se ha unido el Concello de Curtis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents